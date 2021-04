Carlinhos Silva, o Mendigo do Pânico, se recusa a deixar apartamento na cobertura após imóvel ser leiloado

20/04/2021 | 13:11



Parece que as polêmicas que cercam o humorista Carlinhos Silva, o Mendigo do programa Pânico, estão longe de acabar. Depois de não pagamento da pensão alimentícia de seu filho e ter sua cobertura colocada em leilão, a colunista Fábia Oliveira afirma que o humorista se recusa a deixar o imóvel.

De acordo com a colunista, a cobertura localizada no bairro nobre Real Parque, na zona sul de São Paulo, realmente acabou sendo leiloada depois que o humorista não pagou as parcelas do financiamento do imóvel. Com isso, a propriedade acabou sendo arrematada em um único lance no valor de um milhão e meio de reais, que foi pago à vista.

Com isso, o valor arrecadado deverá ser usado para quitar a dívida que o ator possui com o banco e para resolver o processo de pensão alimentícia que a mãe de seu filho, Aline Hauck, moveu contra ele. Fábia conta que 250 mil reais serão destinados à dívida de alimentos, enquanto o restante ficará para o banco.

Carlinhos, no entanto, parece estar dificultando o desenrolar da situação. Mendigo estaria se recusando a deixar o imóvel, e afirmando até mesmo que pretende entrar com um recurso para impugnar o leilão. Com isso, o novo proprietário pode ter que entrar com um processo de imissão de posse, para que o despejo do ex-Pânico seja determinado por uma liminar da Justiça.

Além disso, o humorista alegou estar desempregado para tentar recuperar sua conta no Instagram, que foi derrubada pela Justiça depois que Carlinhos quebrou uma medida protetiva conseguida por sua ex e voltou a ofendê-la por meio das redes sociais. A colunista afirma que Mendigo estaria pedindo pela reativação de sua conta para conseguir trabalhar.