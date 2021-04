Monica Benini reflete sobre segunda gavidez: Complexa e transformadora

20/04/2021 | 13:11



Monica Benini, esposa de Junior Lima, usou o Instagram para falar como está se sentindo em sua segunda gravidez.

Ela e o músico, que são casados desde 2014, estão à espera de mais um bebê, que ainda não teve seu sexo e nome revelados. Eles já são pais de Otto, de três anos de idade.

Além de comparar a primeira e a segunda gestação, afirmando que dessa vez está sendo mais leve, Monica afirmou que está no auge de sua potência feminina e vive uma experiência complexa e transformadora.

Tem sido uma experiência interessante, complexa e transformadora essa de me sentir, mais uma vez, no auge da minha potência feminina. Já não sou a mesma mulher, já não caibo nas mesmas características da gestante que fui no passado...Tem sido mais leve, mais fluido (guardadas as proporções da realidade pandêmica)... troquei minhas inseguranças pelo conforto de quem, outrora, já percorreu esse mesmo caminho. E não que eu tenha qualquer expectativa de que a história se repita, mas eu estou mais confiante nos processos... aberta ao renascimento que está por vir e consciente de que as dificuldades me farão encontrar predicados jamais vistos em mim. Vem um novo novo bebê, uma nova mulher e uma nova família. Vem a maior de todas as revoluções - a que acontece dentro de mim.