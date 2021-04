Speedbird Aero: drone fará delivery de bebidas da Ambev; empresa também tem parceria com iFood e Mercedes-Benz

Da Redação

De acordo com reportagem da revista Veja, Ambev e Speedbird Aero começarão a testar delivery de bebidas por meio de drones. A operação envolverá redes móveis 5G e também um acordo com a Claro. Tudo isso também vai depender da aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

A Speedbird Aero é uma empresa especializada em drones e, por conta de parcerias, vem se firmando na área de entregas de diferentes tipos. Além do futuro delivery de bebidas, a companhia já tem acordos com iFood e outra companhias.

Mercedes-Benz

Em março, por exemplo, Mercedes-Benz Vans anunciou parceria a Speedbird Aero. A ideia é, futuramente, realizarem o transporte e entrega de produtos, tendo como base móvel da operação a Sprinter Furgão.

A parceira de 3 anos consiste em converter os veículos Sprinter Mercedes-Benz em bases móveis denominadas “droneports” para as operações da Speedbird Aero, que permitirá uma integração completa do modal aéreo não tripulado com o terrestre.

O projeto que se iniciou com a aquisição de um Furgão Street 314 Teto Alto no final de 2020 e que, atualmente, encontra-se em transformação para incluir toda a infraestrutura do centro operacional, onde será realizada a operação dos voos e as respectivas entregas, assim como ser a área de pouso e decolagem dos drones.

A Mercedes-Benz Vans oferece suporte à Speedbird Aero: desde consultoria técnica na transformação de um veículo Furgão em “droneport”, passando pelo empréstimo de uma Sprinter Passageiro para a logística dos colaboradores da startup e, também com todo o apoio necessário para realização dos projetos pilotos com laboratórios e empresas de delivery de comida, visando garantir a operação das entregas dos produtos com segurança.

Nos próximos meses, a implementação de um centro operacional da Speedbird Aero dentro da Sprinter Mercedes-Benz marcará o primeiro resultado desta parceria logística pioneira entre uma montadora e a empresa de drones. Com o tempo, a companhia deve alçar voos que vão impactar o delivery de bebidas, de alimentos em geral e que quaisquer produtos que possam ser entregues por drones.