Thales Bretas celebra sinais de melhora de Paulo Gustavo: Seu corpo é uma fortaleza

20/04/2021 | 08:10



Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, usou as redes sociais na noite da última segunda-feira, dia 19, para celebrar os sinais de melhora que o humorista vem apresentando nos últimos dias. Ele está internado desde o dia 13 de março em decorrência das complicações da Covid-19.

Após Susana Garcia afirmar que Paulo interagiu com ela, Thales também relatou como foram as pequenas interações do ator, que respira através de um pulmão artificial e segue intubado.

Estou cada dia mais perto da sua volta pra casa! Cada dia é menos um de angústia sem você do meu lado, e mais um na caminhada do Felizes para sempre. A vida é uma sucessão de sustos e suspiros... vamos passar por esse grande susto pra suspirar muito ainda nas alegrias desse mundo!!! Estou muito feliz que você, com sua enorme força, vem vencendo tantos obstáculos e melhorando um pouco a cada dia, escreveu Thales.

O dermatologista ainda falou sobre sentir a presença do marido outra vez:

Quem diria que você, que é tão rápido pra tudo, exigiria de si mesmo um passo mais lento, uma desaceleração para sua recuperação?! Seu corpo é uma fortaleza, e sua alma é leve como pluma! Que saudade da sua alegria e da sua presença em casa. Mas há dois dias venho sentindo ela de novo no hospital, com suas pequenas interações, reforçando o quanto estamos ainda um ao lado do outro, na estrada da vida!

E finalizou o texto com uma declaração de amor:

Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza... nada vai nos separar, estamos firmes de mãos dadas!! Te amo meu guerreiro, parceiro da vida, esperando sua volta na nossa família! Com muita fé e calma!

Mais cedo, a assessoria de imprensa de Paulo havia divulgado um boletim médico, informando que o quadro clínico dele apresentou recuperação das funções pulmonares. O quadro ainda segue grave, no entanto, sem complicações.

Felizmente, não surgiram novas complicações nos últimos quatro dias. O quadro clínico do paciente, embora ainda preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. Também verificamos boa responsividade aos pequenos estímulos. Ainda há necessidade de mantermos a ECMO, assim como a ventilação mecânica, diz o boletim.