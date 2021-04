Água Santa coloca invencibilidade à prova em visita ao XV de Piracicaba

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/04/2021 | 00:26



O Estádio Barão de Serra Negra será palco de um encontro de líderes da Série A-2 do Paulista. Invictos e com 100% de aproveitamento, o líder Água Santa (à frente pelo saldo de gols) visita o terceiro colocado XV de Piracicaba (o Oeste, com os mesmos 12 pontos, está entre eles), a partir das 22h. E o técnico Sérgio Guedes acredita que, apesar de a paralisação do torneio por quase 40 dias, o nível do trabalho foi mantido.

“A ideia é estabelecer perfil de o time brigar pelas melhores condições, melhores resultados. Temos tido, com o entendimento dos atletas, esses objetivos gradativamente mantidos. E o tempo que a gente ficou parado, nunca deixou baixar a guarda. Isso foi muito bem administrado por todos no clube”, disse o treinador.