EC São Bernardo busca primeira vitória na A-2 ante o Monte Azul

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/04/2021 | 00:25



Depois de 36 dias, a bola voltará a rolar para o Paulista da Série A-2. Seguindo o protocolo da A-1, os jogos têm de ser à noite e tal fato fez com que o EC São Bernardo, em busca da primeira vitória, precisasse mudar pela segunda vez o local do jogo contra o Monte Azul. Depois de transferi-lo para o Inamar, em Diadema, em razão do veto ao gramado do 1º de Maio (que já foi liberado), o Cachorrão teve de levar a partida para Taubaté, que conta com sistema de iluminação.

“Tivemos bastante tempo para treinar e corrigir os erros que tivemos nas partidas. Posso dizer que estamos preparados para enfrentar o Monte Azul. O resultado é importante neste momento porque vai coroar tudo que fizemos nesse período”, declarou o técnico Renato Peixe.