Sto.André tenta ser mais eficiente e findar jejum

20/04/2021 | 00:23



O Santo André volta a campo hoje pelo Paulistão na tentativa de se aproximar de suas metas iniciais no torneio. A partir das 20h, visita o Novorizontino, no Interior, buscando três pontos que o afastem da zona de rebaixamento e, ao mesmo tempo, o deixem mais perto de uma classificação à segunda fase do torneio.

“É uma partida muito importante não só para se manter no Paulistão para o ano que vem como para alcançar a classificação à próxima etapa”, destacou o técnico Paulo Roberto.

Com quatro gols marcados em cinco jogos, o setor ofensivo busca ser mais eficiente. Artilheiro da Ferroviária na última Série D com 11 tentos, Tiago Marques confirma que exista inclusive uma autocobrança “diária”. “Sei do meu potencial, do que sou capaz de fazer e apresentar. Venho de campeonato de muitos gols e chego a um Santo André, que tem camisa de peso, e não consigo repetir os feitos da competição passada, gera preocupação, mas é preciso tranquilidade para que esse gol saia logo”, afirmou o camisa 9.

Outro fator que incomoda os andreenses é o fato de o time não vencer há três rodadas. Gera ansiedade, mas a gente fica em alerta para que as vitórias voltem logo”, admite Tiago Marques.