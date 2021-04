A regionalidade de Paulo Serra

Raphael Rocha



20/04/2021 | 00:01



A reportagem divulgada ontem pelo jornal O Estado de S.Paulo, destacando a ação do prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB), no combate à Covid-19, com auxílio a outros municípios, foi o assunto do dia na política da região. Ainda mais pela fala do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), enaltecendo o trabalho do colega. A classe política do Grande ABC exaltou a visão do tucano, de ajudar os demais prefeitos da região sem olhar a coloração partidária, o que seria um passo importante para projetar o nome do tucano para além das sete cidades. Não falta liderança política estadual e nacional de olho no potencial eleitoral do atual chefe do Executivo de Santo André. E, pelo jeito, não só no campo da direita.

BASTIDORES

Pesos e medidas

Até dentro do gabinete do vereador Eduardo Leite (PT), de Santo André, a reportagem do Estadão foi o comentário principal. Uma semana antes, Eduardo foi comunicado sobre punição aplicada pelo diretório do PT andreense após elogios à gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB) em meio à pandemia de Covid-19. Agora, o prefeito Diadema, o petista José de Filippi Júnior, seguiu a linha de Eduardo.

Nomeação

Uma das figuras mais próximas do ex-prefeito William Dib, de São Bernardo, Osmar Mendonça deixou o gabinete do vereador doutor Manuel Martins (Cidadania), também de São Bernardo, e foi indicado para trabalhar no gabinete do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), em função comissionada. Osmar está lotado na Unidade de Assuntos Institucionais e Comunitários, setor chefiado por José Antonio Acemel, o Espanhol. O salário é de R$ 9.276,78.

Indenização – 1

A juíza Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima, da 6ª Vara Cível de São Caetano, condenou Mario Bohm, candidato a prefeito da cidade no ano passado pelo Novo, ao pagamento de R$ 10 mil para a vereadora Suely Nogueira (Podemos) e ao marido da parlamentar, Nilson Ferreira da Silva, a título de indenização por danos morais.

Indenização – 2

Suely Nogueira processou Mario Bohm depois que o ex-prefeiturável do Novo publicou em redes sociais salário acima do que Nilson Ferreira da Silva recebia junto ao poder público. A magistrada de São Caetano também obrigou Bohm a pagar custas processuais, além dos honorários advocatícios envolvidos no processo.

Homenagem – 1

No fim de semana, o PT de Ribeirão Pires organizou carreata em homenagem ao professor Felipe Magalhães, candidato do partido à Prefeitura no ano passado, vítima de um infarto no sábado. A carreata foi divulgada nas redes sociais do político, que tinha 39 anos.

Homenagem – 2

Dentro do PT da região, o sentimento foi de perda de uma das jovens lideranças potenciais do partido no Grande ABC com a morte de Felipe Magalhães. Tanto que estava em curso a montagem de uma candidatura dele a deputado estadual, com objetivo de projetar seu nome para a eleição municipal de 2024.

Tributo

A Assembleia Legislativa realiza hoje, às 19h, e em ambiente virtual, uma homenagem a Major Olimpio (PSL), senador vítima da Covid-19. A proposta é do deputado estadual Adalberto Freitas (PSL). “É homenagem extremamente merecida e necessária. O senador Major Olimpio fará muita falta para todos nós, para o Brasil e, especialmente, para São Paulo”, citou o parlamentar. Antes de ir para o Senado, em 2018, Olimpio foi deputado estadual e deputado federal.