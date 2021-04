Samuel Dias e Lilian Cabrera apresentam melhora do quadro de saúde

Fábio Martins

Júnior Carvalho



20/04/2021 | 00:34



Os vereadores Samuel Dias (PDT), de Santo André, e Lilian Cabrera (PT), de Diadema, apresentaram melhora no quadro de saúde. Samuel sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na semana passada. Lilian foi diagnosticada com Covid-19.

O pedetista andreense está internado no CHM (Centro Hospitalar Municipal), de Santo André, desde quinta-feira. Ele precisou passar por duas cirurgias com objetivo de estancar a hemorragia cerebral.

A assessoria do parlamentar relatou que, no fim de semana, o mais recente boletim médico mostrou que o quadro de Samuel é “estável com evolução”. Ele está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), entubado. Aos 55 anos, Samuel está em seu primeiro mandato, após obter 2.635 votos em 2020. Ele é cadeirante – sofreu acidente de ônibus em 1994.

No caso de Lilian Cabrera, ela está internada na UTI do Hospital NotreCare ABC, em São Bernardo. Na quinta-feira, os médicos da unidade entenderam que a petista precisaria ser entubada, por causa do baixo nível de saturação (oxigênio no sangue).

A assessoria da vereadora, que está em seu segundo mandato, informou que o boletim médico indicou que seu organismo reagiu bem aos medicamentos e que não houve intercorrência nos últimos dias. Seu quadro de saúde, ainda conforme os assessores da vereadora, apresenta cenário bastante positivo.

Marido da parlamentar, Odair Cabrera, secretário de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Diadema, também foi internado por causa da Covid-19. No caso de Odair, conforme familiares dele, a evolução clínica é boa e ele tem passado por testes para tirar os catéteres. Há expectativa de que ele tenha alta ainda nesta semana.

No começo do mês, Clarice do Patrocínio da Silva, mãe de Lilian, morreu em decorrência da Covid cerca de duas semanas depois de tomar a primeira dose da vacina.

Desde o início da pandemia, dois vereadores foram vítimas da Covid-19: Marilda Brandão (PSD) e Jorge Kina (PSDB), ambos de Santo André.