Simões anuncia candidatura a deputado federal em 2022

Raphael Rocha



19/04/2021 | 22:30



Vereador em primeiro mandato, Sargento Simões (Podemos) anunciou que será candidato a deputado federal na eleição do ano que vem. Segundo o parlamentar, a empreitada foi avalizada pela cúpula nacional da legenda.

“Conversei com a presidente Renata Abreu (deputada federal e mandatária nacional do Podemos), ela me fez o convite para concorrer. Conversei com as lideranças que estão junto comigo e todas falaram que Mauá está carente neste quesito, a cidade precisa ter um deputado federal. Nosso município está órfão neste aspecto”, relatou Simões.

A última vez que Mauá teve representante na Câmara Federal foi com Helcio Silva (PT), atual secretário de Transportes na gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT), que ficou em Brasília até 2014 – à época, Helcio era vice-prefeito e ficou como suplente de deputado federal, assumindo cadeira na Câmara no fim do mandato e sem conquistar a reeleição. No primeiro escalão de Marcelo há outra figura que foi parlamentar federal: Wagner Rubinelli (PTB), titular da pasta de Administração.

Segundo Simões, é possível trabalhar sua candidatura de forma regional, em especial pleiteando apoio na microrregião que envolve Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. “São cidades que estão abandonadas e esquecidas. Santo André também não tem deputado. É essa lacuna que precisamos preencher. Essas cidades estão carentes de recursos, que podem vir com o trabalho de deputado federal”, comentou o vereador, que atingiu 2.733 votos em 2020, quando, depois de três tentativas, conquistou sua vaga no Legislativo mauaense.

Simões deve rivalizar com Júnior Orosco (PDT) e João Veríssimo (PSD) pelos votos mauaenses na corrida a deputado federal. Orosco foi candidato em 2018, recebeu votos suficientes para se eleger, mas a Justiça Eleitoral anulou sua votação – ele se articula novamente para participar da eleição. Veríssimo, terceiro colocado na eleição à Prefeitura em 2020, ainda analisa se é viável voltar a participar de um pleito, já que, atualmente, trabalha no governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

O hoje vereador já foi aliado de Orosco e também indicado para atuar no governo do ex-prefeito Atila Jacomussi (PSB), mas rompeu com ambos.