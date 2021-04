Obituário - 20 de abril de 2021

Ademir Medici



20/04/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Antonio de Souza Sardinha, 89. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Zucoloto, 87. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Lázaro Borges Campos, 81. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aristides Alves Pinheiro, 78. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Chácara Belenzinho, em São Paulo, Capital. Dia 16. Memorial Planalto.

Débora Tamarozzi Bricchi, 75. Natural de Tupã (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Sant André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Pereira Vaccaro, 74. Natural de Registro (São Paulo). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

João Pedro Peralta Novo, 74. Natural de Vagos, em Portugal. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Empresário. Dia 16, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Evaldo Antonio Maia, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Ari Fernandes da Silva, 72. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Walter Rodrigues de Lima, 71. Natural de Alfenas (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fátima dos Reis, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Benedito Falconi, 63. Natural de Socorro (São Paulo). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Vendedor. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Rodrigues de Souza, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Gilberto Marin de Carvalho, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Biólogo. Dia 16. Jardim da Colina.

Marisa Aparecida Silva, 55. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José da Fonseca Fernandes, 48. Natural do Cianorte (Paraná). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Técnico em eletricista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jeffrey Lopes de Almeida, 46. Natural Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel da Silva Pássaros, 45. Natural de Itaguatins (Tocantins). Residia na Vila Nova Curuçá, em São Paulo, Capital. Eletricista. Dia 16, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Jefferson Belmiro Florêncio, 43. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Pedreiro. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo Rodrigues, 34. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Projetista. Dia 16. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

Tereza Alves de Paiva, 84. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Saudade.

Oliveira Maria dos Santos, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério do Baeta.

Zacarias Barreto de Oliveira, 76. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

João Antonio dos Santos, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Paulicéia.

Maria Aparecida Mendonça Sobrinho, 71. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 16. Memorial Planalto.

Antonio Mendes de Oliveira, 67. Natural de Machados (Pernambuco). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Rita Maria Pereira dos Santos, 64. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

José Roberto Andreatta, 61. Natural de Lupionópolis (Paraná). Residia em São Paulo, Capital. Dia 15, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Rogério Ruiz, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Zanzalá, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Willian de Oliveira, 60. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Edson Barthe, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio de Oliveira Delgado, 68. Natural de Paracambi (Rio de Janeiro). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Orestes José da Rocha, 78. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Maria de Lourdes Matias de Moraes, 73. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Glória Isabel Romualdo da Silva, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.

Francisco Airton Santana, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Laranjeiras, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Geraldo da Silva, 70. Natural de Casa Nova (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Creusa Gonçalves de Oliveira, 67. Natural de Pocrane (Minas Gerais). Residia na Vila Santa Terezinha. Dia 16. Cemitério Municipal.

Maria das Neves de Souza, 62. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 16. Cemitério São Vicente de Paula, em Brejo da Madre de Deus (Pernambuco).

Valdecir Barbosa da Silva, 56. Natural de Novo Oriente Piauí (Piauí). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Gilberto Bernardo da Silva, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Valter Acca, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 16. Cemitério Municipal.

Mauricio Brasil, 31. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).



M A U Á

Maria da Conceição dos Anjos, 80. Natural de Avaré (São Paulo). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

José Faustino de Lima, 79. Natural de Monte Alegre (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 16, em Santo André. Cemitério São José.

Delzani da Silva Padilha, 47. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.