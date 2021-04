Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



20/04/2021 | 00:01



Com a antecipação de vários feriados na última semana de março, em período que ficou conhecido como megaferiado, por causa do estado de emergência provocado pela pandemia de Covid-19 no Grande ABC, duas das sete cidades, Santo André e Rio Grande da Serra, não terão o feriado nacional de Tiradentes, comemorado amanhã, ou seja, será dia útil nos dois municípios. Já em São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires será feriado.

De acordo com decretos municipais, Santo André antecipou os feriados de 8 de abril (aniversário da cidade), 21 de abril (Tiradentes), 3 de junho (Corpus Christi) e 9 de julho (Revolução Constitucionalista) para os dias 29, 30 e 31 de março, além de 1º de abril. Rio Grande da Serra puxou para a mesma data e ainda 27 de marco os feriados 21 de abril (Tiradentes), 1º de maio (Dia do Trabalho), 3 de maio (aniversário da cidade), 9 de julho, (Revolução Constitucionalista) e 20 de novembro (Consciência Negra).

São Bernardo antecipou os feriados de 3 de junho (Corpus Christi), 20 de agosto (aniversário da cidade), 20 de novembro (Consciência Negra) e 16 de junho (Corpus Christi). São Caetano puxou 28 de julho de 2021 e 2022 (aniversário da cidade) e 20 de novembro de 2021 e 2022 (Consciência Negra).

Diadema antecipou 3 de junho (Corpus Christi); 9 de julho (Revolução Constitucionalista); 20 de novembro (Consciência Negra) e 8 de dezembro (aniversário da cidade).

Mauá adiantou 3 de junho (Corpus Christi), 9 de julho (Revolução Constitucionalista), 20 de novembro (Consciência Negra) e 8 de dezembro (aniversário da cidade).

Ribeirão Pires puxou 3 de junho de 2021 e 2022 (Corpus Christi), Constitucionalista), 20 de novembro de 2021 e 2022 (Consciência Negra) e 19 de março (aniversário da cidade).