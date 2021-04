Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



20/04/2021 | 00:01



Mais de um mês após a paralisação que deixou os pacientes de hemodiálise de Diadema sem transporte, os motoristas contratados pela empresa que presta serviço para a Prefeitura, a Hiplan Construções e Serviços de Manutenção Urbana Ltda, afirmam que os pagamentos continuam atrasados. Segundo as denúncias, motoristas comissionados também não estão recebendo os salários de maneira integral.

Um trabalhador, que pediu para não ser identificado, afirmou que, além da falta de pagamentos para a empresa contratada – que por sua vez não está repassando para os motoristas –, a Prefeitura de Diadema também não realiza o pagamento dos postos de combustíveis conveniados, onde os motoristas podem abastecer os carros antes de cumprir os itinerários. “Se preciso abastecer R$ 40 para cumprir o roteiro, só posso colocar R$ 15”, relatou.

A categoria realizou paralisação em 5 de março. Na ocasião, a Prefeitura informou que estava regularizando o contrato com a empresa, que encerrou em 31 de dezembro, e prorrogando os prazos para efetuar os pagamentos devidamente e “que a maioria dos débitos é referente à gestão anterior e que a situação já havia sido normalizada”.

De acordo com os motoristas, foi realizado pagamento parcial, mas que a Prefeitura continuou atrasando os repasses e/ou realizando quitação de valores inferiores aos devidos. “Estão pagando cerca de um terço dos salários. Também tiraram as atividades que os comissionados faziam e que, às vezes, rendiam hora extra e passaram para terceirizados, mas não estão pagando”, completou outro trabalhador, que também pediu para não ser identificado.

Questionada, a Prefeitura informou que a Secretaria Municipal da Saúde não possui contrato direto com os motoristas e, sim, com a empresa de serviços de transportes, que tem débitos significativos do exercício anterior. Neste ano, o último pagamento foi efetuado ontem. Quanto ao vencimento de motoristas comissionados, a administração alegou que não procede a informação. A Prefeitura não respondeu sobre os problemas de abastecimento nos postos de combustível credenciados. O Diário entrou em contato com representante da Hiplan, mas não obteve resposta.