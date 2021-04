Não será feriado na quarta em Santo André e Rio Grande; cidades anteciparam Tiradentes

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



19/04/2021 | 19:18



Com a antecipação de vários feriados na última semana de março, por causa do estado de emergência provocado pela pandemia de Covid no Estado de São Paulo, duas de sete cidades do Grande ABC não terão o feriado nacional do Dia de Tiradentes, comemorado na quarta-feira (21).

Em Santo André e Rio Grande da Serra será dia normal. Já em São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires será feriado.

De acordo com decretos publicados, Santo André antecipou, na fase emergencial, os feriados de 8 de abril (aniversário da cidade), 21 de abril (Tiradentes), 3 de junho (Corpus Christi) e 9 de julho (Revolução Constitucionalista).

Rio Grande da Serra puxou 21 de abril (Dia de Tiradentes), 1º de maio (Dia do Trabalho), 3 de maio (aniversário da cidade), 9 de julho, (Revolução Constitucionalista) e 20 de novembro (Consciência Negra).

São Bernardo deu os feriados de 3 de junho (Corpus Christi), 20 de agosto (aniversário da cidade), 20 de novembro (Consciência Negra) e 16 de junho (Corpus Christi).

São Caetano antecipou 28 de julho de 2021 e 2022 (aniversário da cidade), 20 de novembro de 2021 e 2022 (Consciência Negra).

Diadema puxou 3 de junho (Corpus Christi); 9 de julho (Revolução Constitucionalista); 20 de novembro (Consciência Negra) e 8 de dezembro (aniversário da cidade).

Mauá adiantou 3 de junho (Corpus Christi), 9 de julho (Revolução Constitucionalista), 20 de novembro (Consciência Negra) e 8 de dezembro (aniversário da cidade).

Ribeirão Pires puxou 3 de junho de 2021 e 2022 (Corpus Christi), Constitucionalista), 20 de novembro de 2021 e 2022 (Consciência Negra) e 19 de março (aniversário da cidade).

