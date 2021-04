IBM tem lucro líquido de US$ 955 milhões no 1º trimestre

19/04/2021 | 18:11



A IBM registrou lucro líquido de US$ 955 milhões no primeiro trimestre de 2021, ou US$ 1,77 por ação, uma queda em relação aos US$ 1,84 do mesmo período de 2020. O resultado divulgado nesta segunda-feira, no entanto, ficou acima do US$ 1,69 esperado por analistas ouvidos pelo FactSet.

Já as receitas ficaram em US$ 17,7 bilhões, em uma leva alta com relação aos US$ 17,6 bilhões do mesmo período no ano passado.

Após a divulgação do balanço, a ação da empresa subia 2,61% no after hours da Bolsa de Nova York, às 17h44 (de Brasília).

"O forte desempenho neste trimestre foi impulsionado pelo aumento da adoção dos clientes de nossa plataforma de nuvem híbrida, e o crescimento em software e consultoria nos permitiu ter um início de ano sólido", afirmou o CEO Arvind Krishna, em comunicado. "Embora tenhamos mais trabalho a fazer, estamos confiantes de que podemos alcançar o crescimento da receita para o ano inteiro e cumprir nossa meta de fluxo de caixa em 2021", concluiu.

A empresa também indicou o pagamento de dívidas desde o final de 2020, em uma soma de US$ 5,1 bilhões, que reduz seu débito total para US$ 56,4 bilhões.