Comissão sugere rejeição das contas de Atila Jacomussi

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



19/04/2021 | 18:09



A comissão de finanças e orçamento da Câmara de Mauá emitiu parecer pela rejeição das contas do ex-prefeito Atila Jacomussi (PSB) referentes ao exercício de 2017, primeiro ano de mandato do socialista. A decisão segue posicionamento do TCE (Tribunal de Contas do Estado), que julgou irregulares os balancetes.

O parecer da comissão interna da casa não significa, necessariamente, que as contas de Atila serão rejeitadas no Legislativo mauaense. O ex-prefeito ainda pode reverter o cenário no plenário e fugir de ficar inelegível com base na Lei da Ficha Limpa. “A gente analisou de forma bem criteriosa (o parecer do TCE). Tomei todo o cuidado na relatoria para emitir um parecer técnico, que é a função principal da comissão de finanças. Nós analisamos e eu acompanhei o parecer principalmente com base em três elementos que foram colocados pelo Tribunal”, explicou o vereador Leonardo Alves (PSDB), integrante da comissão e relator das contas de Atila na casa.

O tucano fez referência a três questões apontadas pelo TCE para rejeitar os gastos do primeiro ano do governo Atila: deficit orçamentário – arrecadou menos do que o previsto – na ordem de 2,27%; investimento em educação de 22,38%, abaixo do teto constitucional (25% da receita); e insuficiência do depósito ao pagamento dos precatórios.

O Diário apurou que Atila tem concentrado esforços para garantir votos suficientes a seu favor quando as contas chegarem ao plenário. Dois anos após sofrer impeachment, o socialista conseguiu reverter a maioria dos reveses jurídicos, como anulação da cassação e a derrubada de denúncias, na Justiça Federal, no âmbito da Operação Trato Feito.

Segundo Leonardo Alves, “não houve pressão” por parte do ex-prefeito durante o processo de análise das contas. A comissão é composta ainda por Eugênio Rufino (PSDB), que acompanhou o parecer do correligionário; e Admir Jacomussi (Patriota), que é pai do ex-prefeito e votou pela aprovação das contas do próprio filho.