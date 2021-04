GCM de São Bernardo acaba com quatro pancadões e fecha 73 estabelecimentos

Do Diário do Grande ABC



19/04/2021 | 17:02



A Guarda Civil Municipal de São Bernardo fechou, no fim de semana, 73 estabelecimentos comerciais, além de dispersar 1.200 pessoas em 37 ocorrências de aglomerações pela cidade, eventos que vão contra o Plano São Paulo de combate à Covid-19. Também foram apreendidos oito veículos e interditado um estabelecimento no bairro Baeta Neves.

A fiscalização comandada pela GCM, com apoio de equipes da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Obras e Planejamento Estratégico, contou com patrulhamento e rondas ostensivas em todo território do município, garantindo a dispersão de aglomerações em vias públicas e a orientação de veículos e pedestres. Segundo balanço, todos os estabelecimentos foram fechados, sem resistência, e os proprietários dos comércios foram orientados sobre as normas. Caso constatada reincidência do descumprimento das regras, serão autuados, com interdição do local.

A GCM encerrou ainda quatro festas irregulares realizadas em vias públicas, sendo duas na noite de domingo (18). Numa das ocorrências cerca de 200 pessoas foram dispersadas no Jardim Detroit, próximo à Praça Vera Lúcia. A força-tarefa do fim de semana resultou ainda na apreensão de oito veículos, sendo três motocicletas removidas pela GCM ontem no Jardim das Orquídeas por estarem em desacordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Atualmente, a GCM realiza os bloqueios de segurança, das 22h às 4h, em pontos diversos da cidade para coibir a circulação de veículos e pessoas. Moradores podem denunciar situações de desrespeito às normas do Plano São Paulo através do telefone 153. O atendimento é feito 24 horas por dia.