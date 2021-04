Série A-2 volta nesta terça-feira e trio na região entrará em campo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/04/2021 | 16:33



A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou o reinício do Campeonato Paulista da Série A-2 para esta terça-feira, 20. Desta maneira, após 38 dias de paralisação da competição - em razão do agravamento da pandemia da Covid-19 no Estado - o trio que representa o Grande ABC no torneio, EC São Bernardo, São Bernardo FC e Água Santa, volta a campo. Em razão do represamento dos jogos, a entidade esportiva promoverá jogos a cada dois dias. Assim, o torneio terá compromissos na quinta-feira, 22, e no sábado, 24.

Por determinação do governo estadual, todos os jogos têm de ser disputados no período noturno, o que fez o Cachorrão, por exemplo, buscar outro estádio para mandar seu jogo. O duelo contra o Monte Azul estava marcado para o Inamar, em Diadema, mas a praça esportiva não conta com refletores. Assim, o jogo acontecerá no Joaquinzão, em Taubaté, a partir das 20h. O Alvinegro busca sua primeira vitória no torneio.

Os outros dois times da região jogarão na condição de visitante. O São Bernardo FC medirá forças com a Portuguesa, às 22h, no Canindé, na Capital, em duelo da parte intermediária da tabela de classificação. No mesmo horário, o líder Água Santa desafia o terceiro colocado XV de Piracicaba, no Interior. Ambos estão invictos até aqui na competição (quatro vitórias em quatro jogos).

Confira os jogos da quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2

Terça-feira, 20 de abril

20h

EC São Bernardo x Monte Azul - em Taubaté;

Atibaia x Portuguesa Santista - em São José dos Campos;

Rio Claro x Velo Clube - em Santa Bárbara D´Oeste;

Juventus x Taubaté – em Santos;

22h

Oeste x Red Bull Brasil – em Barueri;

XV de Piracicaba x Água Santa – em Piracicaba;

Portuguesa x São Bernardo FC - em São Paulo;

Audax x Sertãozinho – em Osasco.