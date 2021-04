Prefeitura de São Bernardo concede área para instituição de jovens aprendizes

Do Diário do Grande ABC



19/04/2021 | 16:13



São Bernardo terá a concessão de uso real, pelo período de 30 anos, de área de 4.727 metros quadrados de terreno destinado a Camp SBC, instituição que realiza trabalho de formação e integração social de jovens no município. O local, que fica ao lado da sede principal da entidade, no bairro Assunção, permitirá a ampliação das atividades desempenhadas com o projeto de jovens aprendizes.

A assinatura ocorreu no gabinete do prefeito Orlando Morando (PSDB), no Paço Municipal, e contou com a participação do presidente do Camp, Luiz Antonio Novi, e da secretária-chefe de Gabinete da Prefeitura, Dra. Márcia Gatti Messias. “É uma alegria poder colaborar com uma instituição tão importante e que vem desenvolvendo trabalho sério junto aos nossos jovens. A Prefeitura mantém uma política contínua de estimulo à educação em São Bernardo”, destaca Morando.

Para Novi, a concessão do espaço possibilitará a execução de projeto de ampliação da unidade, com a construção de arena multiuso. “Já temos um projeto aprovado pelo conselho e esperamos começar as obras em breve. A meta é inaugurar essa arena em julho do próximo ano, quando o Camp completará 50 anos de atividades”, comenta.

Conforme a Lei Municipal 6.943, de 3 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de próprio municipal, a área cedida deverá ser usada exclusivamente para a manutenção das atividades assistenciais e educacionais já desenvolvidas pela instituição. Atualmente, a instituição conta com 800 aprendizes, tendo capacidade para receber até 2.000. Nos últimos 49 anos, a instituição beneficiou cerca de 50 mil aprendizes.