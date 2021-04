Movimento do comércio de rua está tranquilo em Santo André

Da Redação



19/04/2021 | 15:59



Um dia após ter início a fase de transição do Plano São Paulo de reabertura econômica, que permite a abertura de comércios das 11h às 19h, a movimentação no centro de Santo André está tranquila. A Rua Coronel Oliveira Lima, famosa por atrair muitos consumidores, principalmente durante a semana, tem fluxo abaixo do normal. Ontem, primeiro dia da reabertura, as lojas permaneceram fechadas.

A partir do dia 24, estão autorizados bares e restaurantes, salões de beleza, barbearias e atividades culturais, como museus, clubes e parques, também respeitando o horário de 11h às 19h. Na mesma data, estará permitido o funcionamento de academias, em intervalos de 7h às 11h e de 15h às 19h. Apesar da flexibilização, essas atividades também precisam respeitar a lotação máxima de 25% e seguir a "aplicação de protocolos sanitários rigorosos".