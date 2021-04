Munícipes enfrentam filas no posto de vacinação drive-thru em Santo André

da Redação



19/04/2021 | 15:06



Na manhã desta segunda-feira (19), moradores de Santo André enfrentaram uma longa fila de carros no posto de vacinação drive-thru do estádio Bruno José Daniel, na Vila América. Apesar dos munícipes precisarem agendar no site da Prefeitura (psa.santoandre.br/vacinacovid) a imunização, a fila de veículos tomou conta de todo estacionamento ao lado do estádio e avançou pela rua Vinte e Quatro de Maio. No cadastro são indicados local, data e horário para a vacinação.

A Prefeitura de Santo André iniciou ontem a vacinação contra a Covid-19 em munícipes de 65 e 66 anos de idade e deram continuidade nesta segunda-feira. Serão destinadas a este público 14.270 doses da vacina Oxford/AstraZeneca, produzidas pela Fiocruz, de um total de 23.010 doses que chegaram ao município na última sexta-feira (16).

O Diário questionou a administração municipal sobre essa situação e ainda aguarda respostas.