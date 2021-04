Kanye West está irritado por todos pensarem que o divórcio foi ideia de Kim Kardashian

19/04/2021 | 15:10



É vixe atrás de eita! O rapper Kanye West quer ser o N°1, não em seus hits, mas no divórcio. Em fevereiro, após sete anos de casamento, a socialite Kim Kardashian pediu o divórcio do músico, mas a forma como o processo tem sido noticiado nas mídias não agradou muito o astro. Uma fonte próxima ao Kanye revelou ao jornal norte-americano New York Post que a estrela do hip-hop está irritada por todos pensarem que a iniciativa da separação partiu de Kim.

- Ele está super incomodado com essa história sendo contada o tempo todo como ela se divorciando dele.

De acordo com o jornal, a irmã mais famosa do clã Kardashian pode até ter dado entrada no processo de divórcio primeiro, mas Kanye havia expressado seu desejo de terminar o relacionamento há mais de um ano.

- Na verdade é ele [Kanye] que estava dizendo há mais de um ano que eles não têm nada em comum, com exceção das crianças, e que ele queria dar o fora. Foi ela [Kim] que ignorou todos os alertas para tentar salvar o casamento. Ele deixou ela entrar com o processo para dar alguma dignidade a ela.

A fonte ainda revela que, antes mesmo do divórcio ser iniciado, o rapper chegou a mudar o seu número de celular, e se Kim quisesse contato com ele deveria ser através dos advogados, chamando a família Kardashian de uma grande máquina de distorções.

Babado, né?