Especialista em leitura labial revela o que príncipes Harry e William disseram um ao outro em funeral do avô

19/04/2021 | 14:10



Como você acompanhou, o funeral do príncipe Philip, morto no dia 9 de abril aos 99 anos de idade, ocorreu no último sábado, dia 17, na Inglaterra. Para a cerimônia, Príncipe Harry, que está morando nos Estados Unidos com a esposa Meghan Markle, viajou ao país para se despedir do avô. Meghan foi impossibilitada de viajar por conta da gravidez, mas enviou um presente à realeza, prestando suas condolências.

Além disso, parece que Harry adiou sua viagem de volta após uma conversa de duas horas com o Príncipe William. Segundo informações do jornal inglês The Sun, ele deve ficar para o aniversário da Rainha Elizabeth II, que completa 95 anos de idade na próxima quarta-feira, dia 21.

Entretanto, além da conversa após o funeral, Harry e William trocaram algumas palavras durante a cerimônia! De acordo com o Express, especialistas em leitura labial conseguiram decifrar o que os príncipes disseram um ao outro no momento em que estavam sem máscara durante o evento. Os intérpretes compreenderam que o duque de Cambridge elogiou a cerimônia para seu irmão mais novo.

- Foi ótimo, não foi?, teria dito William.

- Foi como ele gostaria que tivesse sido.