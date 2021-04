Enzo Celulari compartilha nova foto ao lado de Bruna Marquezine

19/04/2021 | 14:10



Enzo Celulari e Bruna Marquezine até tentaram esconder por um tempo que estavam mantendo um relacionamento, mas a ideia acabou indo para o ralo e hoje em dia o casal vive postando fotos juntos, mas ainda assim bem discretos.

Nesta segunda-feira, dia 19, Enzo Celulari acabou indo até as suas redes sociais compartilhar alguns clicks novos de uma viagem que está fazendo. Aparentemente, o empresário está passando alguns dias em um sítio que tem bastante mato.

Entre várias imagens, uma chamou bastante a atenção foi a que o casal aparece no fundo admirando e fotografando um filhote de gatinho. O filho de Edson Celulari e Claudia Raia aparece agachadinho no fundo da foto vestindo um conjunto laranja e Bruna Marquezine com uma câmara na mão aparece agachada também só que usando azul.

Que lindinhos, né!? Lembrando que recentemente o empresário fez 24 anos de idade e a atriz aproveitou as suas redes sociais para felicitar o seu namorado.