Amiga de Paulo Gustavo o visita no hospital e diz: Mexeu duas vezes e tentou abrir a boca

19/04/2021 | 13:11



Boas novas sobre a recuperação de Paulo Gustavo, que está internado desde o dia 13 de março por conta de complicações da Covid-19. Nesta segunda-feira, dia 19, uma grande amiga do ator, Susana Garcia, revlou que fez uma visita ao humorista, internado no Rio de Janeiro, no último domingo, dia 18.

De acordo com a cineasta e diretora, o encontro foi muito especial, e ela ainda dá detalhes sobre as impressões que teve do artista durante o tempo em que esteve no local:

Ontem foi um dia muito especial com você. Assim que cheguei, comecei conversando com você e vi na hora que aumentou a sua frequência cardíaca e a respiratória. Te perguntei se você estava me ouvindo e pedi para você mexer a sua cabeça. Você mexeu duas vezes e tentou abrir a boca. Fiquei de mão dada com você e pedi para você apertar a minha mão e você apertou, fraquinho. Naquele momento, percebi que você estava conectado comigo e me ouvindo. Fiquei emocionada e com vontade de chorar, mas eu não podia chorar. Respirei fundo e comecei a falar coisas alegres. Disse o quanto você está se recuperando e como todos nós estamos com saudades. Falei o nome de cada um da sua família, o quanto eles te amam. Dea (mãe do ator) e Ju (irmã) rezam o dia inteiro por você. Falei que o Thales (marido) está ali com você todo o tempo. Que não desgruda de você. Todos os dias. O dia inteiro.

Emocionante, né?

O quadro de Paulo Gustavo, que está intubado, é considerado grave, mas ele vem apresentando melhora nos últimos dias.