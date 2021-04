Episódio especial de Friends irá contar com a participação de Justin Bieber - usando fantasia icônica da série

19/04/2021 | 13:10



Atenção, fãs de Friends! Ao que tudo indica, o tão aguardado episódio especial da série já foi gravado - e conta com a participação de ninguém menos que Justin Bieber!

Em novembro de 2020, Matthew Perry, o Chandler de Friends, havia confirmado que as gravações do especial haviam sido marcadas para o começo do mês de março de 2021. Agora, de acordo com o The Sun, parece que o episódio realmente já foi gravado - e traz Justin Bieber vestindo uma fantasia de batata que foi usada pelo personagem Ross Geller.

A fantasia em questão foi usada por Ross no episódio de Halloween da oitava temporada, e foi criada pelo personagem para unir as imagens de uma batata com o satélite russo Sputnik - resultando na batata Spudnik. Será com esse traje que veremos a participação do cantor ao lado do elenco original, que conta com Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

De acordo com uma fonte do veículo, Justin não se importou em usar a estranha roupa e os detalhes da produção teriam sido mantidos em sigilo, apesar de afirmar que o cantor teria feito um ótimo trabalho.

- Justin ficou honrado em estar envolvido e não se importou de aparecer usando uma fantasia ridícula. Foi tudo conduzido como uma operação militar para manter os detalhes sob sigilo, e Justin acertou em cheio.

O The Sun ainda conta que Justin é um grande fã da série, apesar de ter apenas dez anos de idade quando ela chegou ao fim, em 2004. O veículo relembra que, no começo de 2020, ele apareceu pregando peças em turistas ao aparecer disfarçado no set de Friends para uma participação no The Ellen DeGeneres Show.

Outra informação sobre o episódio é que parte da trama irá recriar a ocasião em que Joey veste as roupas de Chandler e acaba se metendo em confusões.

E aí, você está ansioso?