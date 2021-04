Nego do Borel é intimado e deve prestar depoimento esta semana sobre acusações de agressão

19/04/2021 | 13:10



De acordo com informações do jornal Extra, o cantor Nego do Borel deve prestar depoimento nesta semana sobre as acusações de agressão feitas pelas ex-namoradas Duda Reis e Swellen Sauer. O artista foi intimado pela delegada Gabriela Gomes Raymundo, do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, do Rio de Janeiro.

Ainda segundo o site, a polícia já ouviu algumas testemunhas e deve ouvir outras depois do depoimento de Nego do Borel. O cantor foi denunciado pela ex-noiva, Duda Reis, por estupro de vulnerável, ameaça com faca, injúria e lesão corporal. Além disso, também foi acusado por injúria, lesão corporal e tentativa de feminicídio - assassinato de uma mulher - pela ex-namorada, Swellen Sauer.

As investigações começaram depois que Swellen afirmou, no Facebook, ter sido agredida com soco na costela. Ela ainda diz que Nego do Borel tentou enforcá-la com um carregador de celular. As situações aconteceram enquanto eles namoravam, em 2013.

Com base nos vídeos de acusação contra o cantor, postados no Instagram de Duda Reis, a delegacia de Jacarepaguá registrou denúncia de ameaça. Duda já havia denunciado Nego do Borel na Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, e agora as duas unidades trabalham juntas no caso.