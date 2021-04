Xuxa Meneghel revela para Taís Araujo que gostaria de ser negra e internautas se manifestam na web: Que vergonha alheia

19/04/2021 | 11:10



Em entrevista para Taís Araujo no programa Superbonita, do GNT, Xuxa Meneghel afirmou que gostaria de ser negra e gerou repercussão na internet. Taís pergunta como a apresentadora gostaria de ser em outra vida e Xuxa diz:

- Ah Taís, eu queria vir com a tua cor, com o teu cabelo, a tua pele.

A atriz, então, rebate:

- Amor, não é bolinho não, hein. Quer mesmo? Vir preta não é mole, não, amor.

Xuxa reafirma:

- Meu amor, eu quero muito. Ou então negão.

Taís dispara:

- Depois te conto o que é vir preta nesse país e nesse mundo. É eita atrás de vixe.

A rainha dos baixinhos ainda tenta justificar:

- Eu ia me amar muito, me olhar no espelho a toda hora.

Taís responde:

- Eu também me amo, mas o problema não sou eu não, meu amor, comigo tá tudo certo, mas o mundo lá fora, para a gente, é danado.

Por fim, Xuxa fala:

- Quando eu olho as pessoas com a cor da sua pele, o cabelo e tudo? Eu tenho pouco cabelo, eu tenho uma pele que eu queria muito que fosse dourada, morena, negra. Eu gostaria demais, se eu pudesse escolher, eu queria vir assim.

A atriz, então, deixa um recado:

- Então eu vou te falar uma coisa porque você sabe que eu te amo. Pede para vir com o espírito preparado para aguentar a bomba também.

Confira, abaixo, a repercussão entre os internautas:

Xuxa disse em entrevista à Taís Araújo que gostaria de ter nascido com a pele negra e a Taís foi muito educada e simpática na resposta, pq eu não tenho paciência pra esse tipo de gente, não.

Gente, Tais Araújo jantando a Xuxa é a melhor coisa que eu vi hoje.

Eu juro que não consigo assistir o video da Taís Araújo. Quando eu vi o que a Xuxa falou eu tirei na hora. Eu fico num misto de vergonha, nervoso, meu coração acelera.

Caramba, eu não consigo assistir o vídeo da Taís Araújo com a Xuxa. Que vergonha alheia!!! Muito triste saber que em pleno século 21 tem gente que diz: nossa, queria muito ser negro simplesmente porque vocês são lindos, o cabelo é cheio, o tom da pele... Mano, não é sobre beleza!!!