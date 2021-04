Exterior e Orçamento em dia de vencimento de opções deixam Ibovespa instável

19/04/2021 | 10:56



A instabilidade parece já nortear os negócios na B3. Após abrir nesta segunda-feira, 19, na faixa dos 120 mil pontos, o Ibovespa caiu para a mínima aos 120.812,33 pontos e já testou máxima aos 121.224 pontos. A mudança de sinal do índice Bovespa coincidiu com a alteração de queda para alta das ações da Petrobras, à medida que o petróleo mantinha-se com valorização. Às 10h42, portanto, já voltava a cair 0,03%, aos 121.073,60 pontos, em linha, de certa forma, com Nova York. Petrobras subia 0,44% (PN) e 0,49% (ON), enquanto Vale ON tinha ganho de 0,87% perto de 10h40. Esses papéis são os que mais ficam no radar em dias como hoje, de vencimento de opções sobre ações.

A toada lenta do exterior impede o Ibovespa de ter um sexto pregão seguido de ganhos. A espera por uma definição do Orçamento de 2021 prometida para hoje pelo presidente Jair Bolsonaro também deixa o investidor da B3 um pouco menos propenso ao risco, já que não se sabe o que será aprovado.

Nem mesmo o crescimento pela décima vez seguida do indicador de atividade do Banco Central (BC) empolga. O IBC-Br subiu 1,70% em relação a janeiro, ficando exatamente no teto das estimativas da pesquisa do Estadão/Broadcast. Já na comparação com fevereiro de 2020, mostrou alta de 0,98% (previsões de -1,89% a alta de 1,20%, mediana de -0,10%).

"Além do IBC-Br ser bom, o quadro externo é bom apesar do leve recuo em Nova York após ganhos robustos recentes. A Ásia começou a reagir depois de uma série de indicadores positivos da China, e o Brasil deve ir na mesma linha. Só a Índia que há mais preocupação por causa do recorde de casos de covid-19. Além disso, na Europa, a Pfizer vai entregar mais 100 milhões de doses de sua vacina contra o coronavírus ainda este ano", avalia Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

O IBC-BR pode dar novo impulso a varejistas, que já comemoraram na semana passada a reabertura de alguns segmentos em São Paulo após o plano de maior restrição. Além disso, as ações da Lojas Renner devem atrair as atenções. A empresa anunciou oferta de ações que pode girar até R$ 6,458 bilhões.

Em contrapartida, a proximidade do prazo para entrega do Orçamento 2021, que termina na quinta-feira, 22, um dia depois do feriado de Tiradentes, quando o Ibovespa ficará fechado, deixa o investidor mais comedido.

O Orçamento é alvo de divergência entre o Congresso e a equipe econômica, que recomenda o veto a parte do texto. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, o uso da "sobra" de recursos do Bolsa Família neste ano é uma das alternativas que estão em análise para compor a "cesta" de medidas necessárias ao acordo entre governo e Congresso para o ajuste no Orçamento de 2021. O uso dos recursos ainda não está 100% decidido, mas se for utilizado terá que "seguir a linha do TCU".

"Vamos ver o que o presidente Jair Bolsonaro falará sobre o assunto ou entregará", diz Cruz, completando ainda que a Cúpula do Clima organizada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, que começa na quinta-feira, e terá a participação de Bolsonaro, também será acompanhando com afinco pelo mercado.

Os olhares sem dúvida estarão principalmente no presidente brasileiro, que vem sendo cobrado por suas ações - ou falta de - na Amazônia. EUA e Brasil, no entanto, não devem assinar nenhum um acordo bilateral formal durante a cúpula do clima.

No campo corporativo, as ações da JBS podem reagir à noticia de que sua subsidiária nos Estados Unidos recolherá cerca de 2,2 toneladas de carne desossada importada no país. Às 10h49, subiam 2,45%.