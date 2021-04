'Obrigado por todo amor', diz Antonio Fagundes ao completar 72 anos

19/04/2021 | 10:47



Antonio Fagundes apareceu sorridente segurando dois balões cor de prata com as iniciais F.A. neste domingo, 18. O ator comemorou o aniversário de 72 anos com uma publicação nas redes sociais e aproveitou para agradecer o carinho dado pelos fãs. "Hoje a poesia de domingo está no carinho que to recebendo de todos vocês Obrigado por todas as mensagens e por todo esse amor", escreveu na legenda da foto em que aparece deitado em uma rede de descanso.

A publicação foi comentada por familiares e amigos, como a atriz Ingrid Guimarães. "Parabens Fafa querido! Tudo de melhor pra você". Nos stories do Instagram, ele republicou a série de homenagens que recebeu ao longo do dia. No fim de março, Antonio Fagundes recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. O ator segue em isolamento social e tomando todas as medidas de prevenção contra a covid-19.