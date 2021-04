Sucesso: helicóptero Ingenuity, da NASA, faz seu primeiro voo em Marte

Bianca Bellucci

Do 33Giga



19/04/2021 | 10:18



A NASA, a agência espacial do governo norte-americano, realizou o primeiro voo em Marte com o helicóptero Ingenuity nesta segunda-feira (19). O robô chegou ao Planeta Vermelho em 18 de fevereiro junto com a sonda Perseverance. O objetivo é que os dois possam descobrir a geologia do local, bem como o clima e possíveis sinais de vida antiga.

Este foi o primeiro voo motorizado e controlado realizado em outro planeta. Tal missão não tinha sido feita antes por conta dos desafios por trás. Como o ar de Marte é rarefeito, com menos de 1% da pressão da atmosfera da Terra, foi necessário desenvolver um mecanismo de alta velocidade para que o helicóptero Ingenuity se mantivesse no ar. Assim, enquanto as hélices costumam ter cerca de 500 RPM, o robô possui 2.500 RPM.

As imagens do voo do helicóptero Ingenuity foram transmitidas ao vivo via YouTube, a partir das 7h15 (horário de Brasília). Os espectadores puderam acompanhar não só o pouso gravado pelo próprio robô como também a comemoração da equipe da NASA e cenas captadas pelo Perseverance.

Após o sucesso da missão, a NASA planeja mais voos com o helicóptero Ingenuity nas próximas semanas. O robô, no entanto, é movido a energia solar e precisa descansar de quatro a cinco dias entre cada operação.