Artista de São Bernardo Melina Marchetti estreia espetáculo de teatro sobre o amor no Youtube

Da Redação



19/04/2021 | 10:05



De 17 a 28 de abril de 2021, acontece a temporada de estreia da primeira versão do espetáculo solo “Rosário de Desamores ou Há Coisas Piores para sentir do que não sentir nada?”, da atriz, diretora e dramaturga natural de São Bernardo, Melina Marchetti.



A temporada virtual será transmitida pela Plataforma Zoom e os ingressos serão distribuídos gratuitamente através da plataforma Sympla. Após as apresentações serão realizadas rodas de conversa online com o público, abordando temas sobre o espetáculo, o processo de criação e as referências utilizadas.



Em razão da pandemia da Covid-19, o projeto foi adaptado para o formato virtual e teve sua pré-estreia realizada no dia 28 de março, em uma sessão especial para estudantes de núcleos de pesquisa teatral e profissionais da área.



Refletindo de forma bem humorada sobre a construção social do amor romântico e dos papéis impostos a serem desempenhados segundo a heteronormatividade, “Rosário de Desamores” reflete sobre como essas questões influenciam na forma como nos relacionamos amorosamente.



Com descontração e leveza, brincando com tantos clichês impostos socialmente sobre o que é o amor e os relacionamentos, a montagem transita pelos medos, frustrações, desejos e as expectativas que rondam as pessoas no que diz respeito aos relacionamentos amorosos.



A partir do ponto de vista de uma mulher empoderada do século XXI, a montagem destrincha as diferentes perspectivas relacionadas ao fato de estarmos em uma cultura que segue promovendo o amor romântico e alimentando a necessidade de somente acompanhados amorosamente é possível alcançar a plenitude de vida e a tão aclamada felicidade.



“Que lugar de construção é este em que nós mulheres conscientemente já nos entendemos como pessoas completas, protagonistas de nossas vidas, com pulsões e desejos próprios, mas ao mesmo tempo, inconscientemente, nos vemos capturadas e enredadas facilmente pela narrativa de que para nos realizarmos em plenitude, precisamos ser validadas por um relacionamento amoroso, mesmo que ele seja complicado e nos machuque”, comenta Melina.

A temporada vai até dia 28, toda quartas, sexta e sábado, às 21h e, aos domingos, às 20h. Os ingressos estão disponíveis em https://www.sympla.com.br/espetaculo-rosario-de-desamores-ou-ha-coisas-piores-para-sentir-do-que-nao-sentir-nada__1150517.