Pocah e Juliette discutem após formação de paredão no BBB21: Você acha que eu queria isso?

19/04/2021 | 10:11



Fogo no parquinho! Com o fim do BBB21 cada vez mais próximo, as relações entre os brothers estão ficando mais complicadas - e é claro que, com isso, a repercussão do paredão formado na noite do último domingo, dia 18, não seria exatamente tranquila. A madrugada desta segunda-feira, dia 19, foi marcada por muita conversa, choro, avaliação de erros e acertos no jogo e, principalmente, por um bate-boca entre Pocah e Juliette.

A discussão entre as duas ocorreu por conta do voto que a paraibana recebeu da cantora no confessionário. Pocah acabou sendo pega de surpresa ao descobrir que teria que votar em duas pessoas e acabou votando em Juliette com a justificativa de que, anteriormente, já havia recebido votos da maquiadora. A paraibana, por sua vez, acabou votando em Caio com a justificativa de que não conseguiria votar em Pocah?

No fim das contas, as duas acabaram empatadas com Caio e João Luiz, cada um com quatro votos. Foi a líder Viih Tube que teve que decidir qual dos quatro iria para a prova do bate e volta, optando por mandar Caio para a disputa contra Arthur, que levou cinco votos. O resultado, como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, é que o fazendeiro está na berlinda desta semana.

Quem contou para Juliette que ela havia recebido o voto da amiga foi a própria Pocah, enquanto as duas estavam de mãos dadas esperando pelo resultado da prova do bate e volta. Depois que a dinâmica terminou e o paredão foi oficialmente formado, a cantora procurou Juliette para tentar justificar o voto que deu para a amiga - mas a maquiadora afirmou que não queria conversar:

- Você acha que eu queria isso? Você já votou em mim, não estou entendendo porque você está chateada, começou a Mc;

- Pocah, se você quiser conversar comigo é quanto eu quiser, quando a gente estiver sozinha. Não quero conversar, pediu a paraibana;

- Mas por que você está chateada?, insistiu Pocah;

- Porque eu estou, eu tenho direito, ponto. É o meu direito de ficar chateada, eu estou, pronto, eu estou triste, decretou a maquiadora;

- Depois a gente conversa então, só que eu acho que você está agindo por impulso, disparou a cantora.

Pocah, então, saiu da cozinha do Vip em direção ao quarto colorido resmungando sobre a atitude de Juliette, que ficou na cozinha enquanto tomava um copo d'água e era consolada por João Luiz e Camilla de Lucas.

O que deixou a situação mais engraçada, aos olhos dos internautas, é que para a votação desta semana Pocah havia pego emprestado um vestido de Juliette, e essa primeira parte da discussão ocorreu enquanto a cantora ainda estava usando a peça! Que situação, não é mesmo?

Poucos momentos depois, Pocah saiu do quarto colorido já sem a roupa da colega e voltou a tentar conversar com Juliette. A paraibana, no entanto, deixou claro que não queria conversar ainda, enquanto a cantora reclamou que a paraibana estava sendo impossível, e acabou dando início a mais uma discussão:

- Eu sou, eu sou impossível. Você sabe que eu sou. Então pronto, ótimo, decretou a maquiadora;

- Então está sendo. Você está sendo o que você é, provocou a Mc;

- Eu sou, e você não é não? Você é super controlada., rebateu a paraibana;

- Eu falei que eu sou controlada? Eu falei em algum momento que eu sou controlada? Saiu da minha boca que eu sou controlada?, alterou-se Pocah;

- Fale baixo que eu não estou lhe gritando. Eu estou lhe gritando?, reclamou Juliette;

- Mano, é isso, pensa reflete e quando você estiver de boa e quiser conversar você fala comigo, afirmou a cantora, aparentemente mudando de ideia sobre a conversa.

Depois do problema, Juliette acabou desabafando com João Luiz sobre a situação, e acabou ouvindo uma advertência do brother:

- Eu optei por salvá-la. Eu tinha o poder de colocá-la direto. Eu optei. Toma, Juliette! E ainda vem para cima de mim? Querendo conversar? Fui idiota de novo. Eu não tenho nem cara de pedir desculpa para Caio, nem cara eu tenho. Ainda vem dar baile em mim na frente do povo? Ah vá, disparou Juliette;

- Eu detesto ter de dizer isso, mas eu te falei, comentou João.

Mais tarde, a maquiadora também desabafou com Camilla, entregando que considerou as atitudes da colega uma falta de respeito:

- A gente optou por não colocar ela direto. E se não era Vitória, eu ia de novo [para o paredão]. E aí eu estou me achando uma boba. Eu não quis falar com ela. Primeiro, porque ela veio falando gritando. Eu não falo, eu não gosto. Se ela quisesse falar comigo, ela fizesse como eu fiz com ela, que votei nela e saí andando bem caladinha, fui lá e pedi desculpas. Se ela tivesse respeito por mim, ela faria isso, e não saia gritando no meio de uma casa achando ruim, porque eu estava magoada. A mágoa é minha.

E não foi apenas Juliette que procurou Camilla para desabafar. Pocah também procurou a influenciadora, e acabou ouvindo que sua atitude para com a paraibana foi um erro. A Mc, por sua vez, entregou que ficou triste por ter votado na colega:

- Amo a Juliette, amo. Não sou falsa com ela. Não sou falsa, mesmo, com ela, sabe? Adoro ela de verdade. É ruim para caramba entrar lá e ter que votar nela.

Mas essa não foi a única repercussão da noite! Viih Tube, após colocar Caio na disputa do bate e volta, procurou o amigo aos prantos para justificar sua escolha, mas acabou sendo tranquilizada por ele:

- Por favor, fique tranquila. Não quero te ver chorando. Eu entendo a sua situação, relaxa. Está tudo bem, nada mudou. Faz parte. Você foi colocada numa situação e você precisou sair dela da forma como você sentiu.

Por outro lado, o fazendeiro reclamou para Arthur do voto que recebeu de Gilberto, alegando que faltou estratégia por parte do economista, já que nunca votaria nele. A mesma lógica ele aplicou para reclamar do voto que recebeu de Fiuk.

O cantor e ator, por sua vez, se mostrou magoado com a indicação de Viih Tube e entregou que tem dificuldade de confiar na sister. Enquanto isso, Arthur, Caio e Pocah avaliaram que Gilberto não está na lista de prioridades do trio, já que demorou para se juntar ao grupinho.

Momento fofo

Mas nem só de brigas se vive o BBB. Quando todos foram dormir, Juliette acabou conversando com Gilberto e os dois declararam que apesar dos desentendimentos ainda se consideram bons amigos, e que pretendem evitar trocar votos entre si:

- Você mexe demais com meu coração, você pega nos meus pontos fracos. Tu e João Luiz estão no mesmo campo para mim. Eu estava olhando hoje vocês dois e pensando, no dia em que tiver que votar em um de vocês dois, meu Deus do céu, entregou Juliette;

- Não consigo votar em tu. A gente tem as cachorradas, mas não se vota, não. A gente vai entender se um dia tiver que votar. Quem você votar, eu, particularmente, não vou ficar chateado, tranquilizou Gilberto.

A dupla então passou a trocar alfinetadas sobre o fato de não estarem mais nos pódios um do outro, em meio à brincadeiras e risadas.