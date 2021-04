Neymar deixa de seguir Ticiane Pinheiro após apresentadora dizer que Bruna Marquezine e Enzo Celulari nasceram um para o outro

19/04/2021 | 10:11



Neymar Jr. não segue mais Ticiane Pinheiro no Instagram! Segundo a revista Vogue, os internautas notaram uma movimentação na rede social do jogador e associaram a decisão dele de não seguir mais a apresentadora logo após ela fazer um comentário elogiando o casal formado por Bruna Marquezine e Enzo Celulari.

Bruna, que recentemente assumiu o namoro com Enzo, havia se declarado para o amado em uma postagem parabenizando o rapaz no dia de seu aniversário, 15 de abril.

Tici, então, deixou um comentário revelando quando as investidas de Enzo em Bruna começaram:

É claro que vocês nasceram um para o outro e é claro que eu estava com vocês no Lolla Palooza em 2017 quando ele dava em cima de você e você, é claro, que não queria ainda, escreveu ela.

Sem qualquer explicação, Neymar deixou de seguir Ticiane Pinheiro no último domingo, dia 18, levantando suspeitas dos internautas de que não teria gostado do comentário da loira.

Para comprovar que Neymar só deixou de seguir Tici no domingo, os internautas ainda resgataram um comentário de Tici deixado numa foto dele publicada no sábado, dia 17. Como os fãs sabem, Neymar só permite que as pessoas que ele seguem comentem em suas fotos.

A Vogue ainda fez uma ressalva sobre a citação de Tici, afirmando que no Lollapalooza de 2017, Bruna e Enzo estavam solteiros. O evento aconteceu março daquele ano e o empresário começou a namorar Victoria Grendene em julho de 2017. Já Bruna e Neymar havia dado um tempo na relação e só voltaram a namorar em outubro, quando revelaram a novidade no casamento de Marina Ruy Barbosa.