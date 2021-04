19/04/2021 | 10:10



O rapper Black Rob, um dos colaboradores da gravadora Bad Boy Records, morreu no dia 17 de abril em Atlanta, nos Estados Unidos.

Um dos amigos do artista, DJ Self, publicou a notícia em seu perfil do Instagram:

Deus sabe que eu tentei ajudar... Estou triste em dizer descanse em paz para Black Rob... Faleceu no hospital em Atlanta.

Segundo o site The Daily Beast, Black Rob tinha 51 anos de idade e já havia enfrentado problemas de saúde nos últimos anos, como derrames e insuficiência renal.