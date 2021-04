19/04/2021 | 10:01



O presidente Jair Bolsonaro solicitou ao Senado a retirada da tramitação da mensagem enviada em fevereiro deste ano com a indicação do diplomata Roberto Parente para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Congo. A mensagem com o pedido está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, dia 19. A indicação do nome do diplomata havia sido feita no dia 4 de fevereiro. O DOU de hoje não traz as razões para o pedido de retirada da indicação.