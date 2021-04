Bianca Bellucci

Do 33Giga



19/04/2021 | 09:48



Na última quinta-feira (15), Mark Zuckerberg anunciou a conexão entre dois mensageiros: o bate-papo do Facebook e o direct do Instagram. A ideia é que o usuário possa começar uma conversa independentemente da plataforma. O próximo passo, de acordo com o site WABetaInfo, é que ocorra uma integração entre WhatsApp e Messenger.

Desde julho de 2020, o WABetaInfo vem apontando que o grupo de Zuckerberg tem deixado rastros nos códigos sobre essas conexões. Tanto que o desenvolvedor italiano Alessandro Paluzzi conseguiu acessar a integração entre WhatsApp e Messenger e trocar mensagens entre os programas. Anteriormente, em junho de 2020, ele já tinha conseguido acessar a recente ligação entre o bate-papo do Facebook e o Instagram.

Apesar dos indícios, é importante destacar que não há informações oficiais sobre a integração entre WhatsApp e Messenger. Isso significa que não há previsão de quando a conexão estará disponível para os usuários. Também não se sabe se haverá ligação com o Instagram.