19/04/2021 | 09:14



Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2021. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 19, que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 5,25% ao ano. Há um mês, estava em 5,00%. No caso de 2022, a projeção permaneceu em 6,00% ao ano, valor igual a um mês antes. Para 2023, seguiu em 6,50%, ante 6,00% de quatro semanas atrás. Para 2024, foi de 6,25% para 6,13%, ante 6,00% de um mês atrás.