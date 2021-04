Plano controle: Vivo, Claro, TIM e Oi oferecem promoções para atrair clientes

Da Redação

De acordo com a Portal de Planos, plataforma especializada em telecomunicações, dentre as opções de serviços de telefonia no país, o plano controle é o mais procurado pelos consumidores. No último ano, o termo foi o mais buscado tanto na plataforma quanto nos sites de busca – quando o assunto é telefonia.

Foram cerca de 550 mil buscas no período de março de 2020 a fevereiro de 2021. O pré-pago, que é diferente, foi buscado 200 mil vezes menos.

As buscas revelam também que os consumidores não pesquisam somente pelo termo (plano controle), mas sim pelo nome da operadora. Vivo Controle, por exemplo, foi a mais pesquisada pelo Brasil, enquanto outras operadoras foram as mais procuradas em alguns estados – como a Claro Controle em Goiás e TIM Controle no Paraná.

Vendo essa nova tendência de mercado, as operadoras oferecem o serviço para diferenciar ainda mais o plano controle do pré-pago (no qual o cliente precisa realizar recargas semanais para obter serviços e dados). Ela passaram a oferecer pacotes com uma lista maior de aplicativos que não utilizam a franquia de internet, além dos já habituais, como WhatsApp e ligações ilimitadas.

Aplicativos que costumam consumir muita internet quando utilizados, como Instagram, YouTube e Facebook, passaram a ser incluídos pelas operadoras como ilimitados, de modo a despertar o interesse na adesão. Uma tática utilizada é a de desobrigar um tempo mínimo de fidelidade do cliente com a empresa, deixando-o livre para cancelar o plano quando achar necessário.

Outra tendência de mercado que desperta interesse nos consumidores e já começa a ser utilizada pelas operadoras é incluir os aplicativos de streamings nos planos controle de forma ilimitada – sem consumir dados de internet. E com o crescente número de canais de streaming, deverão ser cada vez mais ofertadas.

