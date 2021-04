BC da Alemanha estima que economia do país tenha encolhido no 1º trimestre

19/04/2021 | 08:51



O Bundesbank (Banco Central da Alemanha) estima que a atividade econômica alemã tenha registrado contração no primeiro trimestre deste ano, em meio ao agravamento do coronavírus no país, que foi forçado a impor novas restrições à circulação de pessoas para tentar conter a disseminação da doença.

Em relatório mensal, a instituição lembra que a produção industrial voltou a cair em fevereiro e ficou 3% abaixo do nível pré-pandemia. Só a produção automotiva cedeu 7% na comparação. O desempenho, de acordo com o documento, reflete gargalos na cadeia produtiva por conta das medidas sanitárias.

O BC alemão destaca que a inflação ao consumidor subiu 0,3% em março ante fevereiro, com avanço dos preços de petróleo e de alimentos.