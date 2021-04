Guia do 5G no Brasil: o que é, celulares compatíveis, se faz mal à saúde

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



19/04/2021 | 08:18



Um dos assuntos mais procurados pelos leitores do 33Giga é sobre o 5G no Brasil. Por isso, a equipe de reportagem fez um pacotão com as principais dúvidas a respeito do assunto e as elenca a seguir, de forma prática e fácil.

5G: o que é

O 5G vai tornar a conexão à internet do seu celular mais rápida, consumir menos energia e aumentar a durabilidade da bateria do aparelho. Haverá menos travamento em transmissões por streaming e na realização de “lives”, por exemplo. O atual padrão 4G oferece velocidade de download é de 1 Gbps. Para o 5G no Brasil, estima-se, velocidade entre 10 Gbps e 20 Gbps.

Em resumo, é a internet móvel (do seu smartphone) ultrarrápida para qualquer atividade – principalmente, as multimídia, com filmes e jogos.

5G DDS

O 5G DDS é uma espécie de puxadinho do 4G. Ele oferece um pouco mais de velocidade do que as redes móveis atuais, mas não é o 5G propriamente dito. Isso porque ainda não existe uma definição de quais padrões o Brasil irá utilizar e o leilão a respeito do assunto ainda está em suspenso. Ao mesmo tempo, as três principais operadoras de telefonia móvel do País já tem páginas a respeito do assunto. Se você procura por 5G da Claro, da TIM ou da Vivo, os links abaixo podem ajudá-lo:

5G faz mal?

Direto ao ponto: não. Celular causa câncer? Não. Para embasar, assista a esse vídeo dos nossos amigos do e-Farsas.

Celulares 5G no Brasil

Ainda é cedo para dizer quando o 5G chegará de fato no Brasil, mas há diversos smartphones nas prateleiras já compatíveis com a próxima geração de internet móvel. Então, é difícil cravar que já vale a pena comprar um celular compatível com a tecnologia. De qualquer forma, o 33Giga atualiza constantemente a lista de telefones 5G no Brasil.