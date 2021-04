Grande ABC registra mais 24 mortes pelo coronavírus

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



18/04/2021 | 21:15



O Grande ABC registrou mais 24 mortes ocasionadas pela Covid-19 e chegou ao número de 6.358 vítimas fatais do novo coronavírus. Com relação às pessoas contaminadas, já são 169.123 casos confirmados. Deste total, 155.478 pacientes já se recuperaram. As sete cidades ainda aguardam o resultado de 142.194 exames.

São Bernardo é a cidade com o maior número de casos, 66.149, e mortes, 2.046. Santo André tem 47.897 pessoas contaminadas e 1.630 óbitos. Diadema contabiliza 22.098 infectados e 934 perdas. Em Mauá, 15.012 casos foram confirmados e 808 mortes registradas. São Caetano tem 10.409 casos e 610 óbitos; Ribeirão Pires, 5.351 infectados e 253 perdas; Rio Grande da Serra, 2.207 contaminados e 77 vítimas.

O Estado de São Paulo chegou ontem à marca de 2.746.217 casos confirmados e 88.350 mortes causadas pela Covid-19. Entre os infectados, 2.381.499 estão recuperados e, desse total, 279.441 estiveram internados e receberam alta hospitalar. As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 81,6% na Grande São Paulo e 83,6% no Estado.

No País, de acordo com o Ministério da Saúde, já são 13.943.071 positivos para doença e 373.335 mortes. Do total de contaminados, 12.391.599 já estão recuperados.



KIT ENTUBAÇÃO

O Diário mostrou na última sexta-feira que Mauá tinha apenas três dias de estoque do chamado kit-entubação, série de medicamentos usados para entubar pacientes na UTI do Hospital Nardini. Segundo a Prefeitura, o hospital recebeu lote de medicamentos do governo estadual no fim de semana. O mais crítico, o Midazolam, veio em número suficiente para mais dois dias. Já o Propofol chegou em quantidade maior e o Cisatracúrio para dez dias. “Não temos como estimar por quanto tempo o kit entubação irá durar, já que os medicamentos recebidos têm consumo distintos”, informou a Prefeitura.