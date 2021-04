O dia em que os alunos se esconderam na torrinha

Ademir Medici



O depoimento permanecia inédito e 37 anos depois ilustra a II Semana Santo André 2021, carregado de boas lembranças de um tempo tão próximo e tão distante das novas gerações. A primeira parte foi publicada sábado. Hoje, a conclusão, com um forte abraço ao ator maior do Grande ABC, que talvez nem se lembre desta entrevista.</CW>



Os vários Parques.

A Fazenda da Juta.

Vila Matarazzo.

A Utinga da ACTU



Quando os padres da Ordem Franciscana chegaram ao Parque das Nações foi importante. Além de dar preparo espiritual, eles deram contribuição em diversão que a molecada não sabia.

Eu, por exemplo. Meu primeiro contato com o cinema foi através dos padres. Eles passavam filmes com Carlitos e tal. Então a gente viveu neste Parque das Nações muito em função da Igreja, que desenvolveu toda uma atividade cultural.</CW>

<TB>Os mais adultos encenavam a vida de São Francisco, de Santo Antonio e os espetáculos ficavam lotados. A comunidade era unida, vivia em torno da Igreja e do time de futebol.

Cada domingo era um acontecimento. O bairro se manifestava. Chegou a ter no Parque das Nações até um homem que fez um museu. O nome dele é Domingos Somensari. Ou então era o irmão dele.

No meu tempo tinha o Parque das Nações Velho. Subindo pelo bairro Bangu e entrando à esquerda, chegava-se ao Parque Velho; o lado Novo é onde está a igreja. Mais um pouco para a frente tinha a Fazenda da Juta que depois, bem depois, foi transformada no Parque Novo Oratório.

Havia a Vila Francisco Matarazzo. Eu e minha tia íamos catar lenha pro fogão onde é hoje a Vila Matarazzo. Um morro. E naqueles morros a gente ia catar gravetos. Não havia gás, nem luz.

O percurso Parque das Nações ao Centro de Santo André se fazia de charrete. Havia um único ônibus, famoso, do Coelho, que fazia o percurso do Parque Velho até a Estação.

Então era assim: o Curuçá, mais perto do Centro, o Bangu, Santa Terezinha (com z), Parque Velho, Parque Novo, Matarazzo e Fazenda da Juta. E Utinga, que ficava no canto em função da estrada de ferro, da estação. Tinha a fábrica dos aviões do tempo da guerra, da Laminação Nacional de Metais. Teve um avião daqueles que caiu lá na Fazenda da Juta e se arrebentou. A população inteira foi ver o avião que caiu.

A Laminação fabricava os aviões, alumínio, essas coisas. Tinha a Swift.

A escola onde estudei se chamava Torrinha, que era um castelinho. Lembro que certa vez a boiada desembestou e invadiu o pátio da escola. Na época era moda o famoso capacete Ramenzoni. A molecada usava muito. Um garoto, naquele dia dos bois, estava estreando seu capacete Ramenzoni. Naquela correria, botaram a gente na torrinha para se esconder dos bois. E o garoto, olhando pra baixo, deixou o capacete cair bem na hora em que o boi passou e estragou o capacete. O garoto chorava que dava dó.

Que tempo, viu! Que tempo... Alguém tem que pesquisar as gavetas desse pessoal. O que tem de fotos e documentos antigos...

Havia o Clube Elite Utinga, aqueles bailes. Quebrava cada pau fantástico. E a Igreja dominava tudo. A Igreja era o centro. Em torno dela gravitava toda a população. Tudo surgia em torno da Igreja. A Igreja é que dava respaldo, inclusive material. Fazia campanha de ajuda, não sei o que mais.

Havia a ACTU (Associação Católica dos Trabalhadores de Utinga), a JOC (Juventude Operária Católica), a JUC (Juventude Universitária Católica), que depois começaram a participar politicamente.

Em 19 de abril de...

1921 – Para comemorar o centenário da Independência, o Instituto Histórico Brasileiro organiza um dicionário histórico, geográfico e cinematográfico do Brasil e um grande concurso internacional de história da América.

- Inaugurado, em Paris, o Instituto de Direito Internacional.

1941 – Inaugurado o grupo escolar da Cerâmica São Caetano, no bairro da Cerâmica, em São Caetano.

- Nasce um rei em Cachoeiro do Itapemirim (Espírito Santo): Roberto Carlos.

1956 – Marisa Prado eleita a melhor artista estrangeira em fitas espanholas por sua participação no filme Orgulho.

Nota – A atriz era tecelã em São Bernardo e iniciou carreira na Companhia Cinematográfica Vera Cruz, com estúdios em São Bernardo.

196 – Prefeito Aron Galante inaugura monumento no alto da Vila Baeta, em São Bernardo, para abrigar cruzeiro do tempo dos missionários redentoristas.

Municípios Brasileiros

- No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Santo Expedito, elevado a município em 1959, quando se separa de Alfredo Marcondes, na região de Presidente Prudente.

- Pelo Brasil, fazem aniversário em 19 de abril: Alto Boa Vista e Barra do Bugres (Mato Grosso); Camaquã e Rosário do Sul (Rio Grande do Sul); Maracás (Bahia); São Fidelis (Rio de Janeiro); e Vitória do Mearim (Maranhão).

Hoje

- Dia Interamericano do Índio. Celebração vem de 1940 na cidade de Patzcuaro, no México. No Brasil, a data é adotada em 1943 (decreto federal número 5.540).

- Dia do Exército Brasileiro, aprovado pelo decreto federal número 51.429, de 1962. Celebra a data da vitória brasileira na 1ª Batalha de Guararapes (19 de abril de 1648). É quando os holandeses são expulsos do Nordeste.

Santos do Dia

- Ema da Saxônia

EXPEDITO. Foi artirizado na Armênia, no século II. Ele era militar, foi decapitado no dia 19 de abril de 303