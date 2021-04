Após anunciar separação, Jennifer Lopez dá like em post que fala sobre mulher tratada por homem como lixo

18/04/2021 | 17:10



Se sentiu representada? Jennifer Lopez deu o que falar na última semana, quando ela teria dado like em uma publicação no Instagram que criticava pessoas que fingem se importar quando, na verdade, não se importam.

De acordo com o The Sun, o post pertencia ao autor r.h. Sin e o compartilhamento foi justamente no dia seguinte em que a cantora e Alex Rodriguez anunciaram a separação.

Não a faça pensar que você se importa quando nunca deu a mínima para ela, dizia a citação publicada.

A legenda da postagem também fazia referência a uma mulher que foi desprezada:

Não deixe que eles te manipulem. Quantas vezes você ouviu eu te amo de alguém que continuou a te tratar como lixo?

Aparentemente, a atitude rendeu atenção demais e a artista retirou o like.

J.Lo e o ex-jogador de beisebol começaram a namorar em 2017 e ficaram noivos em março de 2019.