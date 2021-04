Federer confirma presença em Roland Garros e usará torneio suíço como preparação

18/04/2021 | 16:15



O suíço Roger Federer não gosta muito de disputar Roland Garros. Abriu mão em 2017 e 2018, por exemplo. Mas neste domingo ele mostrou felicidade em anunciar que disputará o Grand Slam deste ano, no fim de maio. O experiente tenista usará um torneio em Genebra de preparação, duas semanas antes.

Com 20 títulos de Grand Slam no currículo, o suíço usou suas redes sociais para acabar com os boatos de que poderia não estar no tradicional torneio de saibro francês. Não antes de tentar mais uma taça caseira.

"Fico feliz em informar que vou jogar em Genebra e Paris. Até lá, vou usar o tempo livre para treinar. Mal posso esperar para jogar na Suíça novamente", afirmou, mais eufórico pela competição em Genebra, na qual tentará o 105° troféu da vitoriosa carreira.

O torneio de Genebra ocorre entre 16 e 22 de maio. E a alegria de Federer tem relação com o fato de não ter disputado a competição em 2020 por causa de cirurgia no joelho. Foram 13 meses parado até retornar no Catar, em março.

Aos 39 anos, ele dá os últimos passos na carreira e busca aumentar a galeria de troféus. Roland Garros começa no dia 30 de março e o suíço buscará somente o segundo título na terra batida francesa. O número sete do mundo já disputou a competição 13 vezes. Na última, em 2009, caiu na semifinal diante de Rafael Nadal, seu maior algoz em Roland Garros com 6 a 0 no confronto.

Além de querer quebrar o jejum em Roland Garros, Federer planeja buscar a nona coroa em Wimbledon para se isolar como o maior campeão do Grand Slam britânico. Ele soma oito taças ao lado do britânico William Renshaw. Em 2019, o suíço caiu na decisão diante de Novak Djokovic, em cinco sets. Ano passado a pandemia de covid-19 cancelou o torneio disputado na grama. Em 2021 deve ocorrer entre 28 de junho e 11 de julho.