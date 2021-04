Prestes a completar 80 anos de idade, Roberto Carlos está com vários projetos para o próximo ano; confira

18/04/2021 | 15:11



Roberto Carlos irá completar 80 anos de idade na próxima segunda-feira, dia 19. Na véspera de seu aniversário, o cantor concedeu uma entrevista à coluna da Fábia Oliveira e falou como se sente em relação à pandemia e carreira.

Longe dos palcos há mais de um ano devido à pandemia do novo coronavírus, o cantor revelou que sente falta do público.

- Sinto falta de tudo isso, do palco, das luzes e, principalmente, da plateia, estar de frente para o público, em contato direto com as pessoas, dos sorrisos, dos olhares e desse carinho, e desse amor que eu recebo nesse momento que eu estou no palco. Sinto falta sim, mas isso vai passar e daqui a pouco a gente está de volta.

Esperançoso em relação ao momento em que estamos vivendo, o artista já possui diversos planos para 2022, incluindo um filme biográfico dirigido por Breno Silveira, que contará sua vida com detalhes.

- Além do filme, tenho um dueto com Liah Soares para a próxima novela das 21h da TV Globo, Um Lugar ao Sol, de autoria de Licia Manzo . É uma linda canção, com composição da Liah e Iana Marinho, e eu estou muito contente com esse trabalho. Tenho trabalhado bastante em casa compondo novas canções.

Outro lançamento que pode ser aguardado pelos fãs é uma autobiografia. De acordo com o Estadão, as passagens ditadas por ele já foram gravadas, mas a pessoa que transformará os áudios em texto ainda não foi definida, embora Glória Perez, novelista da TV Globo, tenha conversado com Roberto e se tornado um provável nome para assumir o projeto.

Ao ser questionado sobre envelhecer, Roberto afirmou que não se assusta com a idade.

- O momento de aniversário é sempre um momento de muita reflexão, de se pensar muito na vida, no passado, no presente e no futuro. Eu sou aos 80 anos o mesmo de sempre, e chegar aos 80 anos não me assusta, porque isso vem acontecendo gradativamente. O importante é que eu me sinto bem e me sinto com menos idade do que a que tenho. Sou um cara com muitos sonhos aos 80 anos.