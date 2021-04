Túlio Gadêlha revela programa a dois com Fátima Bernardes: Nossa terapia

18/04/2021 | 15:11



Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes passaram momentos juntinhos no último sábado, 17, em um programa não muito usual para casais: fazendo jardinagem. O deputado federal compartilhou um vídeo em sua conta do Instagram no qual sua amada aparece cuidando de plantas.

A apresentadora é filmada ao som de Amarelo, Azul e Branco, de Anavitória em parceria com Rita Lee. Na gravação, bem descontraída, Fátima veste shorts, camiseta básica e chinelos, enquanto segura uma espécie de pá.

Ela traz vida. Eu só cultivo, escreveu Túlio na filmagem.

E ainda acrescentou na legenda da publicação:

Minha dupla. Nossa terapia.

Fátima, que foi a convidada do Conversa com Bial no dia anterior, comentou no post com diversos emojis de beijos e folhas.

Os seguidores se derreteram com a publicação:

Eu desejo um relacionamento assim: leve, puro e de muito amor! Vocês são minha inspiração, declarou uma internauta.

Amor e companheirismo é tudo, disse outra.