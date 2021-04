Atlético de Madrid faz 5 a 0 no Eibar e pode ampliar vantagem no topo do Espanhol

18/04/2021 | 14:10



O Atlético de Madrid acabou com a seca de vitórias pelo Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe de Diego Simeone aplicou sonora goleada por 5 a 0 no lanterna Eibar e abriu provisoriamente quatro pontos da liderança. A missão agora é secar o rival Real Madrid que visita o Getafe ainda neste domingo para encerrar a 33.ª rodada, que foi antecipada graças à final da Copa do Rei, disputada no sábado e que terminou com título do Barcelona sobre o Athletic de Bilbao.

Jogando em casa, no estádio Wanda Metropolitano, o Atlético foi superior ao Eibar o jogo todo, mas abriu o placar somente no fim da primeira etapa. Aos 42, Ángel Correa colocou os líderes em vantagem. Dois minutos depois, repetiu o feito e ampliou o marcador. No início do segundo tempo, Carrasco marcou o terceiro.

Llorente deu números finais ao duelo, assinalando duas vezes. O quarto gol saiu logo aos 8 minutos da etapa complementar. Aos 23, veio o quinto. A goleada dá aos colchoneros a posição de segundo melhor ataque da competição, com 57 gols. O Barcelona é o melhor time no quesito, tendo marcado 69.

Com o resultado, o Atlético de Madrid alcança os 70 pontos. O Real Madrid tem 66, e o Barcelona, 65. Os catalães ficarão com um jogo a menos até 29 de abril, quando enfrentarão o Granada no Camp Nou. Um dia antes, o Athletic de Bilbao igualará o número de partidas dos demais ao receber o Valladolid em seus domínios.

Fora de casa, o Sevilla conquistou uma importante vitória sobre a Real Sociedad por 2 a 1, para ganhar força na briga pelas primeiras posições e encostar no Barcelona, terceiro colocado. O time da Andaluzia tem 63 pontos, um a menos que o rival catalão.

Também neste domingo, o Osasuna (12º) derrotou o vice-lanterna Elche por 2 a 0, em casa, com gols de Barja e Gonzalez (contra). Ainda na parte final da tabela, o Alavés venceu o Huesca por 1 a 0 e o ultrapassou na classificação. Ambos têm 27 pontos, ocupam a 16.ª e 17.ª posições, respectivamente, e estão igualados ao Valladolid, primeiro time da zona de rebaixamento.