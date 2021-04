Polícia Rodoviária recupera bicicleta roubada em São Bernardo

Da Redação



18/04/2021 | 13:49



A Polícia Rodoviária recuperou, na manhã deste domingo, uma bicicleta que foi roubada na Via Anchieta, em São Bernardo.

Conforme informações dos policiais, o dono da bicicleta, identificado apenas como Renan, transitava com o veículo pela pista, quando foi abordado por dois indivíduos –um deles armado – que anunciaram assalto.

A equipe de policiais recebeu a informação do assalto e se dirigiu até o local do crime, encontrando somente Renan. Ao receber as informações do assalto, os agentes se segurança começaram a buscar os suspeitos.

As informações levaram os policiais até um prédio que não possuía portaria e, ao passarem por um apartamento, de número 22, escutaram barulho de correia de bicicleta. Ao entraram na residência, se depararam com um indivíduo com a bicicleta descrita pela vítima. O suspeito se identificou apenas como Davi e confessou ter passado o crime.