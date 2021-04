Madrugada pré-formação de paredão rende muito papo sobre votos no BBB21

18/04/2021 | 13:10



Mesmo sem festa, o sábado e a madrugada deste domingo, dia 18, rendeu para os brothers! Com a final se aproximando, as conversas sobre jogo e votos estão ficando cada vez mais frequentes e intensas, principalmente após Camilla de Lucas ganhar o último anjo da edição; a notícia de que três participantes receberiam o Castigo do Monstro e que um deles seria indicado pela líder ao paredão abalou as estruturas da casa!

Camilla escolheu Caio, Arthur e Gil para o Castigo e, como você viu, a líder Viih Tube já havia demonstrado interesse em colocar Gilberto na berlinda. Em conversa com Juliette, a youtuber revelou que contou para Gil sobre sua intenção de voto.

- Falei que ele nunca foi minha primeira e única opção, que tava difícil pra mim, e agora que eu soube que eu tenho uma indicação do monstro, não tinha como ele fugir disso.

Gil, que na festa da última sexta-feira estava se sentindo ignorado pela líder, gostou da sinceridade.

- A Viih foi muito honesta, fiquei feliz, ela falou comigo. Eu gosto disso porque fica leve, disse em conversa com Arthur.

Caio e Arthur x João e Camilla

Arthur não escondeu seu descontentamento após receber o Castigo do Monstro de Camilla, pois estava no VIP e foi obrigado a ir para a xepa. O brother andou em círculos por um tempo e soltou diversos xingamentos!

- Tem que se f***r mesmo Arthur. Seu trouxa do c***lho. Se f*** aí seu babaca, seu b***a. Vai ser amiguinho dos outros nesta desgraça, amigo é o c***lho. Vai tomar no c*!

Mais tarde, em conversa com Caio na cozinha da xepa, ambos revelaram que gostariam que Camilla e João fossem para o paredão.

- Queria ver o que o povo tá achando. Porque uma coisa é a gente acreditar aqui nas palavras. O povo lá fora vê tudo, não vê picado como a gente que sabe de uma coisa ou outra. Tenho minhas dúvidas. Você não tem?, questionou Caio.

Quem tem medo do paredão?

Com o fim do jogo cada vez mais próximo e com menos participantes, cada vez mais os brothers terão que votar em amigos mais próximos ou em quem não era sua intenção de voto inicialmente. Gil, que já vai levar um dos votos da líder, afirmou que está com medo de sair da disputa.

- Quando você tá no paredão não tem sossego não. Ela me disse e eu tô de monstro, não tem como não bater. Me lasquei, já fui pro paredão, monstro, perdi duas provas no quase... Mas eu curti a semana, vivi ela de boa, aproveitei.

E não foi só Viih Tube que já decidiu seu voto! Gilberto e João parecem estar bem decididos em votar em Pocah.

- Não sei em quem eu vou ainda, tô bem confuso, mas vou ter de seguir o meu voto de sempre. Não consigo votar em outra pessoa. Pensando em jogo, eu acho que a Pocah tá se esforçando muito, você vê a batalha para ganhar uma prova, ela fica nas festas e se entrega para o jogo. Eu sei o que é o sentimento de rejeição, mas não consigo votar em outro, desabafou Gil.

- Eu também acho que vou seguir a mesma linha do que eu estava pensando. Por exemplo, eu e Pocah: a gente se afastou muito, no começo, mas a gente sempre teve um carinho um pelo outro. Teve um momento que eu votei nela, aí a gente se afastou mais. A gente conversou e ela disse que prefere ficar um pouco mais distante de mim e eu disse: Ah, então tá. Arthur, Caio ,você, Fiuk, Camilla nunca me falaram isso, então que outro critério eu vou usar?, revelou João.

Pocah adormecida

Que Pocah dorme muito, isso sempre foi falado pelos internautas desde a primeira semana, né? Nesta madrugada, a cantora desabafou com Arthur na área externa, afirmando que se sente excluída no jogo.

- Sabe, é assim que eu me sinto aqui dentro. As pessoas que trocavam ideia comigo, fora você, já saíram. Quem ficou já tinha suas prioridades, já se fortaleceram desde o começo do programa. Não é errado, mas eu não faria isso. Porque eu, mesmo com os meus aliados eu nunca deixei ninguém de lado, eu sempre incluo. E eu quero dormir porque eu quero fugir dessa dor que eu to sentindo. E talvez sair daqui seja uma libertação mesmo, talvez lá fora tenha coisas melhores me esperando, sabe? Do que ficar nesse desespero, nessa agonia.